У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих

Що сталось

27 січня о 03:40 на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Артем Рябчук, 2001 року народження (21 рік) розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

Він розстріляв військовослужбовців пострілами з автомата Калашникова під час видачі зброї. Причини невідомі.

У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Серед загиблих є жінка, співробітниця заводу "Південмаш". Друга жінка - військовослужбовець НГУ - поранена.

Де зараз стрілець

За інформацією місцевого видання "Інформатор", військовий все ще перебуває на території заводу ПМЗ. Територія підприємства оточена периметром екіпажами патрульної поліції. Також працює спецзагін "ТОР". Хлопця зараз розшукують правоохоронці.

Яка зараз ситуація в місті

У Дніпрі введено поліцейську операцію "Сирена". По тривозі піднятий особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії.

На місце події терміново виїхав командуючий Національної гвардії генерал полковник Микола Балан.