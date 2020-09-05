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У Дніпрі напали на мера Філатова

Автор: РБК-Україна

Нападника затримали на місці

У Дніпрі напали на мера Бориса Філатова, який проводив зустріч з місцевими жителями. Інцидент стався вдень у суботу в одному з дворів на лівому березі міста.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Зазначається, що Філатова облили зеленкою.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Водночас нападника затримали на місці самі ж городяни, присутні на зустрічі.

Як пише "Дніпро оперативний", нападник може буде на роботі у місцевого бізнесмена Олександра Петровського.

Попри інцидент, Філатов продовжив зустріч з людьми. Він також заявив, що "мафія не зможе його залякати, і він продовжить зустрічі з людьми".

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Своєю чергою, присутні на зустрічі жителі зажадали від правоохоронців оперативно відреагувати на інцидент і "зупинити беззаконня, яке намагаються розкрутити в Дніпрі люди з кримінальних кіл".

Нагадаємо, згідно з недавнім опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", роботою чинного мера Дніпра Бориса Філатова задоволені 60% опитаних городян.

Серед місцевих політиків, до яких у жителів Дніпра позитивне ставлення, на першому місці теж Філатов - у ході опитування його назвали 50% респондентів.

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