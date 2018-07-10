У Дніпрі у чоловіка вилучили гранатомет

Новини Надзвичайні події 10.07.2018 - 11:50
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У нього виявили РПГ-18

У Дніпрі у чоловіка поліцейські вилучили гранатомет. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Як зазначається, чоловік стояв на зупинці і палив, чим привернув увагу поліції. Після перевірки у нього виявили РПГ-18, який був замотаний у простирадло.

Повідомляється, що подія сталася на вулиці Князя Ярослава Мудрого.

У Дніпрі у чоловіка вилучили гранатомет

Фото: затриманий та вилучений гранатомет 

"Чоловіка доставили до Дніпровського відділу поліції. Ним виявився раніше судимий 50-річний місцевий житель", - йдеться у повідомленні.

За словами затриманого, зброю він знайшов напередодні та зберігав без будь-якої мети. Наразі гранатомет вилучили та направили на експертизу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Харківській області у лісосмузі виявили схрон з гранатометами.

 

 

У Кіровоградській області затримали на хабарі майора поліції У Полтавській області на поліцейського напали з ножем
Теги:  Дніпро,  гранатомет,  полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС