У Дніпрі чоловік кинув гранату в людей, постраждала дитина

"У житловому масиві Тополя надзвичайна подія! Якийсь чоловік кинув гранату з вікна. Відбувся вибух, внаслідок якого постраждав хлопчик 11 років", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що на місце події вже прибули співробітники спецпідрозділу КОРД. Вони розпочали підготовку штурму квартири.

Оновлено 21:20

Пізніше стало відомо, що зловмисника, який кинув гранату на ж/м Тополя-3, затримали українські правоохоронці.