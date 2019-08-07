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У Дніпрі люди в масках побили противників гральних закладів

Новини » Надзвичайні події    07.08.2019 - 17:50
У Дніпрі люди в масках побили противників гральних закладів
Фото: місце події (opentv media)

В результаті нападу постраждали 7 людей

У Дніпрі невідомі в балаклавах жорстоко побили активістів, які проводили рейди з незаконним залах з ігровими автоматами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Як повідомляється, під час рейду в одному з закладів активісти дізналися, що ліцензія установи була прострочена ще в 2016 році. Активісти викликали поліцію в зал ігрових автоматів.

Після заклад увірвалося 15 молодих людей у балаклаві і почали бити активістів. Перед тим, як піти, невідомі кинули в зал дві шумові гранати і зникли.

В результаті нападу шість автомобілів "швидкої" госпіталізували сім постраждалих з травмами різної тяжкості.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського відділу поліції. Поліція встановлює обставини події.

За даним фактом порушено кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зараз вживаються заходи по встановленню осіб, причетних до скоєння даного правопорушення.

 

Фото: місце події (5692.com.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Запоріжжі група невідомих напала на громадського активіста. На місці події поліцейські встановили, що в під'їзді будинку на потерпілого напали четверо невідомих у масках, нанесли йому тілесні ушкодження та скоїв постріл у ліве стегно.

Крім того, у Павлограді Дніпропетровської області в жовтні 2018 року невідомі напали на активіста "Національних дружин" Юрія Малимонова.

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