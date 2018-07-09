У Дніпрі у дворі приватного будинку розстріляли чоловіка

Потерпілий помер у лікарні, не приходячи до тями

У Дніпрі невідомі розстріляли чоловіка у дворі його приватного будинку, потерпілий від отриманих поранень помер. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Дніпра.

Повідомляється, що близько 01:00 на вулиці Кодацький Узвіз сталася стрілянина, в результаті якої 31-річний чоловік отримав вогнепальне поранення голови. Постраждалого доставили до лікарні, де він помер, не приходячи в свідомість.

"В ході огляду місця події було вилучено гільзу і направлено на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за 2 ч. п. 12 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зараз на місці події працюють слідчі. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання нападників", - йдеться в повідомленні.

Як відзначає місцеве видання "Інформатор", пораненого чоловіка виявили сусіди. Очевидці розповіли, що бачили кількох чоловіків, які тікали вглиб вулиці.

Фото: місце стрілянини у Дніпрі (dp.informator.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві затримали озброєного ножем чоловіка, який намагався взяти перехожу в заручники. Патруль з'ясував, що він перебуває в розшуку, після чого чоловік намагався втекти, а коли його наздогнали, він дістав ножа і погрожував перерізати собі горло.