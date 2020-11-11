У Дніпрі в ДТП зіткнулися п'ять автівок, є загиблий

Сьогодні, 11 листопада, у Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю п'яти автомобілів. У результаті аварії загинула одна людина та ще двоє отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, ДТП сталась вночі на розі вулиці Калинової та Слобожанського проспекту. Тоді 22-річний водій легкового автомобіля Infiniti, рухаючись по проспекту, перетнув перехрестя на заборонений сигнал світлофору та здійснив зіткнення з легковиком Honda.

У результаті Honda продовжила некерований рух по проїжджій частині та здійснила зіткнення з автомобілями, які стояли на заборонений сигнал світлофора, Audi під керуванням водія 1995 року народження, Mazda під керуванням громадянина 1997 року народження та Mazda, за кермом якої перебував громадянин 1997 року народження.

Внаслідок аварії, пасажир Honda від отриманих травм загинув на місці. Самого водія цього автомобіля та пасажира Infiniti госпіталізували. Про їх стан наразі невідомо.

Фото: ДТП у Дніпрі (dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 10 листопада в Одесі автомобіль Toyota в’їхав у зупинку громадського транспорту. У цей час на зупинці перебували люди.

Крім того, в Харкові автомобіль від зіткнення відкинуло у зупинку громадського транспорту. В результаті ДТП постраждали 5 людей.