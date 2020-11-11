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У Дніпрі в ДТП зіткнулися п'ять автівок, є загиблий

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 11 листопада, у Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю п'яти автомобілів. У результаті аварії загинула одна людина та ще двоє отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, ДТП сталась вночі на розі вулиці Калинової та Слобожанського проспекту. Тоді 22-річний водій легкового автомобіля Infiniti, рухаючись по проспекту, перетнув перехрестя на заборонений сигнал світлофору та здійснив зіткнення з легковиком Honda.

У результаті Honda продовжила некерований рух по проїжджій частині та здійснила зіткнення з автомобілями, які стояли на заборонений сигнал світлофора, Audi під керуванням водія 1995 року народження, Mazda під керуванням громадянина 1997 року народження та Mazda, за кермом якої перебував громадянин 1997 року народження.

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Внаслідок аварії, пасажир Honda від отриманих травм загинув на місці. Самого водія цього автомобіля та пасажира Infiniti госпіталізували. Про їх стан наразі невідомо.

Фото: ДТП у Дніпрі (dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 10 листопада в Одесі автомобіль Toyota в’їхав у зупинку громадського транспорту. У цей час на зупинці перебували люди.

Крім того, в Харкові автомобіль від зіткнення відкинуло у зупинку громадського транспорту. В результаті ДТП постраждали 5 людей.

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