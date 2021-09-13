ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Дніпрі в ДТП постраждали шість людей, серед них - двоє дітей. Водія затримали

Новость на русском →
Дніпро, Понеділок 13 вересня 2021 09:11
У Дніпрі в ДТП постраждали шість людей, серед них - двоє дітей. Водія затримали Фото: у Дніпрі сталось серйозне ДТП (dp.npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Дніпрі на вулиці Калиновій сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) між двома автомобілями. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шість осіб, серед яких двоє неповнолітніх дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Водій автомобіля Mercedes зіткнувся з автомобілем Mitsubishi, в якому перебувала жінка 1986 року народження з двома неповнолітніми дітьми двох та восьми років.

Після цього водій-порушник почав рухатися по зустрічній смузі та наїхав на двох пішоходів віком приблизно 30 та 50 років. Чоловіки отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Також тілесні ушкодження отримав пасажир автомобіля Mercedes.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння ).

Водія-порушника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У Дніпрі в ДТП постраждали шість людей, серед них - двоє дітей. Водія затрималиФото: у Дніпрі сталось серйозне ДТП (dp.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП
NEWS
Чи загрожує Києву локдаун: яка ситуація з COVID у столиці
Чи загрожує Києву локдаун: яка ситуація з COVID у столиці
DAILY
Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться