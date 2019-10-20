У Дніпрі в ДТП загинув співробітник поліції

У суботу, 19 жовтня, у Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода з 4 автомобілями, в результаті чого загинув співробітник поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції міста.

Попередньо встановлено, що правоохоронець, перебуваючи поза службою, рухався за кермом власного автомобіля Ford Fiesta по Полтавському шосе. В районі перехрестя з вулицею Белградською співробітник поліції виїхав на зустрічну смугу, чим спричинив зіткнення з трьома автомобілями.

Зазначається, що в результаті зіткнення правоохоронець загинув, ще двоє осіб постраждали. Серед постраждалих жінка та дитина, вони були госпіталізовані.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на Гостомельському шосе сталося зіткнення автомобіля з мотоциклом, який рухався на високій швидкості. В результаті зіткнення транспортних засобів загинула одна людина. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.