У Дніпрі в ДТП з мікроавтобусом загинули двоє людей, серед постраждалих - діти

Сьогодні, 25 червня, у Дніпрі зіштовхнулись вантажівка та мікроавтобус. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинув чоловік та хлопчик, ще одна дитина отримала травми.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, ДТП сталось близько 4 години ночі на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Байкальській. Під час зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito та вантажівки DAF, завантаженої піском, остання перекинулась на бік та перегородила проїжджу частину вулиці.

Фото: ДТП у Дніпрі (dsns.gov.ua)

На місці ДТП загинув водій мікроавтобусу та постраждали двоє хлопчиків 14 та 13 років, яких з різними травмами госпіталізували до обласної дитячої клінічної лікарні та до міської клінічної лікарні № 6. Пізніше стало відомо, що дитину 14 років не вдалося врятувати.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, у Києві на Столичному шосе зіткнулися легковий автомобіль та пасажирський автобус внаслідок чого госпіталізували трьох осіб.

Також повідомлялося про аварію за участі правоохоронця у Луганської області, поранення отримали 9 осіб.