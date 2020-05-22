ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпрі судитимуть п’ять осіб, які влаштували стрілянину

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 18:36
У Дніпрі судитимуть п’ять осіб, які влаштували стрілянину
Фото: перестрілка в Дніпрі (mvs.gov.ua)

Направлено до суду обвинувальний акт відносно п’яти осіб за вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї

У Дніпрі судитимуть п’ятьох осіб, які влаштували стрілянину на вулиці Титова, внаслідок якої поранення отримали троє осіб. Прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно п’яти осіб за вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

"Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно п’яти осіб за вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї (ч.4 ст.296 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Дніпрі 8 квітня суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту трьом підозрюваним у стрільбі на вулиці Титова, ще одного підозрюваного суд заарештував у лютому. Тоді підозрюваним було обрано запобіжний захід строком на 60 діб.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 лютого в Дніпрі навпроти школи №89 стався інцидент зі стріляниною: кілька невідомих відкрили вогонь посеред вулиці, перестрілка тривала деякий час. В результаті троє людей отримали вогнепальні поранення. У двох постраждалих поранення ніг, у третього - поранення шиї.

Пізніше в поліції повідомили, що інцидент стався у зв'язку з конфліктом побутового характеру. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за хуліганство.

Читайте РБК-Україна в Google News - натисніть Підписатися

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новини України ФК ДніпроперестрілкаСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся