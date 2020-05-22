У Дніпрі судитимуть п’ять осіб, які влаштували стрілянину

Фото: перестрілка в Дніпрі (mvs.gov.ua)

Направлено до суду обвинувальний акт відносно п’яти осіб за вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї

У Дніпрі судитимуть п’ятьох осіб, які влаштували стрілянину на вулиці Титова, внаслідок якої поранення отримали троє осіб. Прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно п’яти осіб за вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

"Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно п’яти осіб за вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї (ч.4 ст.296 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Дніпрі 8 квітня суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту трьом підозрюваним у стрільбі на вулиці Титова, ще одного підозрюваного суд заарештував у лютому. Тоді підозрюваним було обрано запобіжний захід строком на 60 діб.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 лютого в Дніпрі навпроти школи №89 стався інцидент зі стріляниною: кілька невідомих відкрили вогонь посеред вулиці, перестрілка тривала деякий час. В результаті троє людей отримали вогнепальні поранення. У двох постраждалих поранення ніг, у третього - поранення шиї.

Пізніше в поліції повідомили, що інцидент стався у зв'язку з конфліктом побутового характеру. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за хуліганство.

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Автор: Виталина Благодатова