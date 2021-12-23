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У Дніпрі автомобіль збив натовп людей на переході

Автор: Анастасія Рокитна

У Дніпрі на вулиці Панікахи автомобіль Subaru протаранив інший транспортний засіб і збив людей, що переходили дорогу по пішохідному переходу. Він поїхав на "червоний" колір.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Gorod.dp.ua.

Це сталося навпроти торгового центру Terra. Автомобіль BMW виїжджав зі стоянки торгового центру і зупинився, щоб пропустити пішоходів, що йдуть через дорогу на "зелене" світло.

У цей момент з боку Запорізького шосе їхав Subaru, водій якого, з невстановлених поки причин, не зміг загальмувати і врізався в BMW. Після зіткнення Subaru відкинуло прямо на пішоходів, яких він кілька метрів протягнув по зупинці.

На місце події прибули "швидка" і поліція. Стан постраждалих поки не відомий. Всі обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

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ДТПДніпро