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У Дніпрі автомобіль збив натовп людей на переході

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Дніпро, Четвер 23 грудня 2021 08:23
У Дніпрі автомобіль збив натовп людей на переході Фото: у Дніпрі автомобіль в'їхав у натовп людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Дніпрі на вулиці Панікахи автомобіль Subaru протаранив інший транспортний засіб і збив людей, що переходили дорогу по пішохідному переходу. Він поїхав на "червоний" колір.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Gorod.dp.ua.

Це сталося навпроти торгового центру Terra. Автомобіль BMW виїжджав зі стоянки торгового центру і зупинився, щоб пропустити пішоходів, що йдуть через дорогу на "зелене" світло.

У цей момент з боку Запорізького шосе їхав Subaru, водій якого, з невстановлених поки причин, не зміг загальмувати і врізався в BMW. Після зіткнення Subaru відкинуло прямо на пішоходів, яких він кілька метрів протягнув по зупинці.

На місце події прибули "швидка" і поліція. Стан постраждалих поки не відомий. Всі обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

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