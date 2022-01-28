RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили траур через трагедію на "Південмаш"

Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили траур через трагедію на державному підприємстві "Південний машинобудівний завод".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Дніпра Бориса Філатова.

Перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств та закладів приспустили державні стяги та повісили траурні стрічки.

У мерії Дніпра висловлюють співчуття родинам та близьким загиблих.

Нагадаємо, розстріл варти на "Південмаші" в Дніпрі стався близько 4 ранку 27 січня. Внаслідок стрілянини загинули п'ятеро людей - четверо нацгвардійців та цивільна.

На брифінгу в Дніпрі командувач Нацгвардії Микола Балан заявив, що подав у відставку через розстріл військових на "Південмаші".

Також за інформацією ДБР, на даний момент стрілку повідомлено про підозру, прокурори проситимуть суд про запобіжний захід у вигляді арешту без застави. Водночас, поки що немає інформації про те, коли буде суд.

Серед причин у ГБР називають нестатутні відносини та можливе цькування іншими військовими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро