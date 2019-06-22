"Для мене ти найкращий": Нікітюк зробила несподіване зізнання Притулі

Сергій Притула святкує сьогодні день народження – 22 червня йому виповнилось 38 років. Зі святом його привітала колега і співведуча шоу "Хто зверху?" Леся Нікітюк. У своєму привітанні вона зробила несподіване зізнання. Зворушливу публікацію вона зробила на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк написала, що Сергій Притула для неї не тільки хороший друг, але і кращий ведучий в Україні.

"У цей прекрасний сонячний день... відзначає свій День Народження - ВІН!!! Сергій Притула Дмитрович. Не знаю як так сталося, але ти траплявся на моєму шляху в момент важливих рішень, які я повинна була прийняти!!! А ти такий випадково сидів в кафешці, повз яку я замислюючись проходила і пив коньячок))) і такий: - Еу Леська ти чого така серйозна?!? І відразу знаходив толкові поради)) ...дякую, що ти такий, Сірий!!! Дуже радію і трохи боюся тебе, коли заходжу в студію "Хто Зверху"!!! Ти той, до кого хочеться тягнутися... ти завжди тримаєш в напрузі) ти молодець! Для мене - Ти найкращий стендапер України, кращий ведучий... ну і тепер гостинний сусід. З Днем Народження!!!" – написала Никитюк.

Притула святкує день народження – Никитюк зробила несподіване зізнання (скріншот: instagram.com/lesia_nikituk)

Притула святкує день народження – Никитюк зробила несподіване зізнання (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Багато хто також приєднався до привітань ведучого. Нагадаємо, що Сергій народився 22 червня 1981 року в місті Збараж на Тернопільщині. Школу майбутній артист закінчив з золотою медаллю, протягом навчання в університеті був активним учасником низки молодіжних організацій.

Притула працював радіоведучим на "Радіо Тернопіль". Тоді вперше з'явився його псевдонім "Сірий". Після Сергій поїхав вчитися в Лондон. Після повернення в Україну гастролював із командами "КВК". З 2004 року повернувся в роботі на радіо, з'явився в ефірі кількох телеканалів. В даний час на рахунку у Притули десятки програм, скетч-шоу та концертів. Він також знявся в декількох фільмах.

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк "випадково" показала груди на зйомках нового проекту.

До цього Леся Нікітюк засвітила апетитні форми в бікіні.

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