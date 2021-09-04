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Дизайнери Skoda реінкарнували унікальний спорткар з фільму жахів

Автор: Константин Широкун

Дизайнери Skoda створили концептуальний спорткар як данину автомобілю-кіногерою з фільму жахів Ferat Vampire 1981 года. Реінкарнація Skoda 110 Super Sport так і залишиться на стадії ескізів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-сайт Skoda.

Чехословацький фільм жахів "Ferat Vampire" ("Вампір з Ферат") вийшов на екрани в 1981 році, а головну роль у ньому виконав спорткар Skoda 110 Super Sport. Один з нинішніх дизайнерів Skoda представив сучасне бачення того прототипу.

Двомісне среднемотрное купе Skoda 110 Super Sport споруди 1971 року з самого початку було просто черговим концептуальним автомобілем, який був побудований в одиничному екземплярі і не передбачався для серійного виробництва.

Skoda 110 Super Sport

Коли чеському режисерові Юраю Херц знадобилася машина для його фільму жахів "Ferat Vampire", дослідне купе виявилося дуже доречним. Чеський художник і графічний дизайнер Теодор Піштек трохи змінив вигляд 110 Super Sport, модернізувавши передню і задню частину, перефарбував кузов.

У центрі сюжету фільму-доктор Марек, який стривожений тим, що його медсестра їде, щоб стати водієм автопробігу іноземного автовиробника Ferat.

За сюжетом, Skoda, виконуюча головну роль, могла їздити на людській крові. Насправді 1,1-літровий двигун потужністю 73 к.с. працював на бензині.

Дизайнери візуалізували сучасне бачення автомобіля з Ferat Vampire для одного з конкурсів перспективних моделей чеського автовиробника. Як неважко здогадатися, що Skoda не збирається впроваджувати новий проект у виробництво.

Оригінальна купе з кінофільму зберігається в запасниках музею Skoda. Тому не виключено, що на одній з тематичних виставок ми зможемо побачити Ferat Vampire у всій красі

Підбірка кадрів з фільму Ferat Vampire за участю автомобіля

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