Дизайнери General Motors показали кермо майбутнього з доповненою реальністю

General Motors Design розмістила на своїй сторінці в Instagram цифрові зображення незвичайного рульового колеса. Розробка явно не призначене для серійної моделі, але реалізовані в ньому ідеї можуть з'явитися на серійних машинах майбутнього.

У даному випадку кермо має прямокутну форму і більше нагадує штурвал. Це може здатися знайомим, але пропозиція GM відрізняється від спірного керма Tesla Yoke. Головна особливість концепції General Motors Design - великий сенсорний екран у центрі, що робить кермо схожим на джойстик ігрової приставки.

Боковини обтягнуті шкірою з білою строчкою і світлодіодними смугами, які можуть працювати як сигналізатори вмикання покажчиків повороту. Навколо екрану розташовані сенсорні елементи управління, а також сенсорна кнопка перемикання режимів руху вперед/назад.

Коли автомобіль знаходиться в повністю автономному режимі, на екрані відображаються дані з датчиків та інформаційно-розважальної системи. Коли водій бере керування машиною на себе, екран повертається до прямої трансляції з фронтальної камери, наповненої технологією доповненої реальності. Це означає, що водій може зосередити свою увагу на кермі, а комплекс систем активної безпеки підстрахує водія.

Звичайно, для заміни майже всіх органів управління тільки кермом автовиробникам знадобляться роки випробувань, перш ніж рульове колесо зможе відповідати суворим правилам безпеки. Але майбутнє все ж ближче, ніж нам здається.