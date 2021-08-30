Дизайнери General Motors показали кермо майбутнього з доповненою реальністю

General Motors Design опублікував концепт керма, в який центральне місце займає повноцінний кольоровий екран. На нього може виводитися картинка з фронтальної камери з технологією доповненої реальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram General Motors Design.
General Motors Design розмістила на своїй сторінці в Instagram цифрові зображення незвичайного рульового колеса. Розробка явно не призначене для серійної моделі, але реалізовані в ньому ідеї можуть з'явитися на серійних машинах майбутнього.
У даному випадку кермо має прямокутну форму і більше нагадує штурвал. Це може здатися знайомим, але пропозиція GM відрізняється від спірного керма Tesla Yoke. Головна особливість концепції General Motors Design - великий сенсорний екран у центрі, що робить кермо схожим на джойстик ігрової приставки.
Боковини обтягнуті шкірою з білою строчкою і світлодіодними смугами, які можуть працювати як сигналізатори вмикання покажчиків повороту. Навколо екрану розташовані сенсорні елементи управління, а також сенсорна кнопка перемикання режимів руху вперед/назад.
Звичайно, для заміни майже всіх органів управління тільки кермом автовиробникам знадобляться роки випробувань, перш ніж рульове колесо зможе відповідати суворим правилам безпеки. Але майбутнє все ж ближче, ніж нам здається.
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