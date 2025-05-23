Действовал профессионал: испанские СМИ сообщают о ходе расследования убийства Портнова

Испанская полиция считает, что убийство бывшего украинского чиновника Андрея Портнова в Мадриде имеет признаки тщательно спланированного и заказного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El País .

По данным следствия, нападение произошло утром 21 мая в районе Посуэло-де-Аларкон, где Портнов проживал и где расположена Американская школа, которую посещали его дети.

Преступник поджидал жертву возле автомобиля и выпустил по ней не менее девяти пуль. Полиция обнаружила на месте происшествия соответствующее количество гильз.

В МВД Испании сообщили, что нападавший действовал профессионально. Он использовал пистолет с глушителем, а также, по предварительной версии, имел заранее подготовленный маршрут отхода. Следователи не исключают, что преступник мог быть не один, а убийство было тщательно организовано с привлечением сообщников и сменой транспорта для бегства.

Правоохранительные органы в настоящее время анализируют записи камер видеонаблюдения и изучают окружение Портнова в Испании.

Много мотивов для ликвидации

Положение Портнова в промосковском правительстве Виктора Януковича, его тесные отношения с россиянами и его процветающие деловые связи открывают широкий спектр возможностей относительно мотивов его смерти. Полиция не исключает никаких гипотез. Следователи говорят, что "пока ничего не ясно", хотя ведутся поиски нескольких человек.

Полиция также рассматривает международные аспекты дела, поскольку Портнов был под санкциями США и фигурировал в расследованиях, связанных с коррупцией. Испанские следователи запросили дополнительную информацию от украинских и, возможно, других европейских структур.

Власти Испании пока не предоставили официальных комментариев относительно возможных подозреваемых. Однако источники El País указывают на то, что основной версией остается именно заказное убийство с политическим или экономическим мотивом.