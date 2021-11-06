"Дія" призупинить усі послуги на одну ніч: як згенерувати COVID-сертифікат

У ніч на неділю, 7 листопада, "Дія" переїжджає в новий та більш потужний дата-центр. У період 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів буде недоступне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.

Як зазначається в повідомленні, необхідні документи зокрема, COVID-сертифікат, можна згенерувати завчасно.

Як згенерувати документ у застосунку та на порталі, можна подивитися за посиланнями тут і тут. Сертифікат у застосунку буде доступний постійно, а сертифікат, згенерований на порталі, можна завантажити в телефон, додати у застосунок YourWallet або роздрукувати.

Якщо отримали COVID-сертифікат у застосунку завчасно, він залишиться та працюватиме, але його не можна бути замовити знову в цей проміжок часу, зазначили в прес-службі.

"Команда підтримки "Дії" працюватиме в аеропортах по всій країні всю ніч, щоб допомогти кожному отримати COVID-сертифікат та успішно полетіти з країни", - йдеться в повідомленні.