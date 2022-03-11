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В "Дія" знову можна згенерувати міжнародний COVID-сертифікат

Автор: Світлана Мащенко

В застосунку "Дія" знову можна згенерувати міжнародний COVID-сертифікат, в разі, якщо він зник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова

"У кого зник міжнародний COVID-сертифікат у Дії, той може заново його згенерувати. Послуга знову доступна в застосунку. Це особливо актуально для українців, які евакуювалися за кордон", - йдеться в повідомленні.

До слова, сертифікат можна також завантажити у PDF-форматі та зберегти на свій смартфон або ж роздрукувати.

Про те, що відбувається в Україні на 16-й день війни, читайте в нашому онлайн.

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Дія