В "Дія" знову можна згенерувати міжнародний COVID-сертифікат
В застосунку "Дія" знову можна згенерувати міжнародний COVID-сертифікат, в разі, якщо він зник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова
"У кого зник міжнародний COVID-сертифікат у Дії, той може заново його згенерувати. Послуга знову доступна в застосунку. Це особливо актуально для українців, які евакуювалися за кордон", - йдеться в повідомленні.
До слова, сертифікат можна також завантажити у PDF-форматі та зберегти на свій смартфон або ж роздрукувати.
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