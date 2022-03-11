В "Дія" знову можна згенерувати міжнародний COVID-сертифікат

В застосунку "Дія" знову можна згенерувати міжнародний COVID-сертифікат, в разі, якщо він зник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова

"У кого зник міжнародний COVID-сертифікат у Дії, той може заново його згенерувати. Послуга знову доступна в застосунку. Це особливо актуально для українців, які евакуювалися за кордон", - йдеться в повідомленні.

До слова, сертифікат можна також завантажити у PDF-форматі та зберегти на свій смартфон або ж роздрукувати.