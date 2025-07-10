Чудо-ягода, которой нет: почему украинцы почти не видят жимолости в магазинах?

Эволюция жимолости

Многие украинцы помнят первые, распространенные сорта жимолости, происходившие из восточных болот. Их плодоношение было непрогнозируемым, урожай быстро осыпался, а собранные ягоды часто имели горьковатый привкус. Это создавало неблагоприятное впечатление о культуре в целом.

Однако, с тех пор селекция жимолости сделала огромный шаг вперед. Современные сорта, которые сегодня можно найти на рынке, значительно улучшились. Это касается вкуса, размера ягоды и производительности кустов. Ягоды стали крупнее, слаще, исчезла горечь, а урожайность значительно возросла.

Главное препятствие

Несмотря на все улучшения вкусовых качеств и урожайности, жимолость сталкивается с серьезной проблемой, которая мешает ей попасть на полки крупных супермаркетов - это ее товарные качества.

Для успешной продажи на свежем рынке, особенно через организованный ритейл, ягодная продукция должна иметь:

Высокой транспортабельностью

Способность выдерживать перевозку без повреждений.

Хорошую лежкость

Возможность храниться на полке супермаркета длительное время, не теряя привлекательного вида и свежести.

К сожалению, с этими критериями у большинства сортов жимолости пока есть проблемы. Ее нежные плоды легко мнутся и быстро портятся, что затрудняет логистику и хранение.

"Золотые" сорта для коммерческого выращивания

Из более чем пятидесяти сортов и элитных форм жимолости, которые есть в коллекции генетического материала, только два сорта на сегодня можно (условно) рекомендовать для коммерческого выращивания на рынке свежей продукции в Украине:

Аврора (Aurora) - достаточно известный канадский сорт.

Восторг - сорт, выведенный в Сибирской народной республике.

Именно эти сорта после созревания достаточно длительное время сохраняют высокую плотность, что обеспечивает сравнительно приемлемую лежкость на полке супермаркета. Это позволяет им выдерживать транспортировку и ждать своего покупателя.

Около десятка других сортов жимолости также отличаются превосходным вкусом и высокой производительностью, но они больше подходят для:

Выращивания сырья для перерабатывающей промышленности (джемы, соки, пюре, заморозка), где товарный вид ягод не является критическим.

Любительского садоводства, когда ягоды собираются для собственного потребления или небольшой продажи.

Несмотря на текущие вызовы, селекционная работа над жимолостью не останавливается. Есть большая надежда, что уже через 3-5 лет на рынке появятся новые сорта, которые не будут уступать товарным качествам таким популярным ягодам, как смородина или даже голубика.

Это означает, что украинцы наконец смогут в полной мере насладиться этой "чудо-ягодой", которая не только порадует вкусом, но и принесет значительную пользу для здоровья, став постоянным гостем на наших столах.