Чудо-гол Роналду за "Аль-Наср": португалец оформил дубль за восемь минут (видео)

Криштиану Роналду впервые с ноября отметился дублем в чемпионате Саудовской Аравии. Звездный португалец голом-красавцем принес победу "Аль-Насру" в поединке против "Аль-Рияда" (2:1).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х "Аль-Насра" .

В домашнем матче 27-го тура чемпионата страны "Аль-Наср" пропустил первым: соперники открыли счет в компенсированное к первому тайму время.

После перерыва португалец с партнерами перевернули ход поединка за восемь минут. Сначала Роналду на 56-й минуте замкнул прострел Мане во вратарскую площадку. А через восемь минут положил в ворота соперников настоящий шедевр. В очередной атаке хозяев мяч после рикошета попал к португальцу, который находясь на линии штрафной площадки, слета вколотил его в сетку.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Аль-Насра", причем соперник из-за удаления на 90+4 минуте доигрывал в меньшинстве.

Для Роналду этот дубль стал первым с ноября 2024 года - тогда он дважды отличился в играх с "Аль-Гарафой" в азиатской Лиге чемпионов (3:1) и "Дамаком" - в чемпионате (2:0). Голы в ворота "Аль-Рияда" стали 932-м и 933-м в карьере 40-летнего футболиста.

В текущем сезоне Роналду провел за "Аль-Наср" 35 матчей во всех турнирах - на его счету 32 гола и 4 ассиста.

В чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Наср" с 57-ю очками занимает третье место, отставая на один балл от второго "Аль-Хилаля", и на восемь - от лидера "Аль-Иттихада". "Аль-Шабаб" украинского голкипера Георгия Бущана - шестой (49 очков).