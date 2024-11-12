Девушка повесилась на знаке метро "Осокорки" в Киеве: новые детали

Девушка, которая недавно совершила самоубийство в Киеве - повесилась на знаке метро "Осокорки" - была родом из Кропивницкого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
По информации источников, девушка родом из Кропивницкого (бывшего Кировограда) приехала в Киев около полугода назад. До этого она работала за границей - в Польше.
В столице девушка тоже работала (не училась).
В течение двух месяцев она встречалась с парнем, однако в определенный момент они поссорились. Парень утверждает, что впоследствии - помирились.
Перед смертью девушка записала ему аудиосообщение, в котором отметила, что "не нужна". Однако "не нужна" ему или никому - неизвестно.
Напомним, ранее мы рассказывали, что утром 9 ноября правоохранители обнаружили повешенное в Киеве (на знаке метро "Осокорки") тело девушки.
Судмедэкспертиза признаков насильственной смерти предварительно не выявила. Известно, что девушка была 2000 года рождения. Все детали происшествия выясняет полиция.
Отметим, что это не первый случай, когда молодые люди совершают самоубийство в столице. Так, например, в начале октября 2023 года брат и сестра спрыгнули с 24 этажа во время трансляции прямого эфира.
Позже при подобных обстоятельствах с крыши многоэтажки выбросились две 17-летние девушки.
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