Девушка повесилась на знаке метро "Осокорки" в Киеве: новые детали

Девушка, которая недавно совершила самоубийство в Киеве - повесилась на знаке метро "Осокорки" - была родом из Кропивницкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Что нового стало известно о девушке

По информации источников, девушка родом из Кропивницкого (бывшего Кировограда) приехала в Киев около полугода назад. До этого она работала за границей - в Польше.

В столице девушка тоже работала (не училась).

В течение двух месяцев она встречалась с парнем, однако в определенный момент они поссорились. Парень утверждает, что впоследствии - помирились.

Перед смертью девушка записала ему аудиосообщение, в котором отметила, что "не нужна". Однако "не нужна" ему или никому - неизвестно.