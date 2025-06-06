Девушки бросали кота в кусты: полиция Киевской области ищет участниц жестокого видео

В Киевской области девушки жестоко обращались с котом. Полиция обнаружила видео, где это видно, и уже расследует инцидент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУНП в Киевской области.
В Белой Церкви полиция выясняет обстоятельства жестокого обращения с животным, видео которого появилось в сети. На кадрах видно, как одна из девушек бросает кота в кусты, другая снимает это на телефон, еще одна - наблюдает рядом.
В правоохранительные органы официальных заявлений не поступало, но после обнаружения видео во время мониторинга интернета полиция начала проверку. Сейчас устанавливают лиц, причастных к событию, и возможных свидетелей.
Граждан, которые имеют какую-либо информацию, просят обратиться в Белоцерковское райуправление полиции по телефону (093) 126 55 05, на линию 102 или лично - г. Белая Церковь, ул. Привокзальная, 3.
Ранее мы рассказывали, что в Броварах в Киевской области подростков подозревают в стрельбе по животным. Полиция начала проверку после появления соответствующего сообщения в соцсетях и призывает очевидцев сообщать любую информацию.
Также мы писали, что в Ровенской области полиция расследует жестокое убийство собаки, которое зафиксировали на видео. Выяснилось, что преступление произошло еще в 2021 году. Мужчину, который застрелил животное, уже установили - он сейчас находится в СИЗО за другие тяжкие преступления. Начато досудебное расследование сразу по нескольким статьям УКУ.
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