Дети привязаны к креслам: шокирующие детали проверки учебных заведений Николаевской области

Лысогорская спецшкола: отсутствие элементарных условий

Заведение, которое ежегодно получает 22 миллиона гривен из госбюджета, обеспечивает обучение для 156 детей, при этом в нем работают 98 сотрудников. Однако условия, в которых находятся воспитанники, вызывают возмущение.

По словам Инны Мирошниченко, большинство учеников вынуждены пользоваться туалетами без унитазов - в помещениях с дырами в полу и частично разрушенными стенами. Уличный туалет, где не закрывается дверь, ученики могут посещать только с воспитателем, который держит дверь и подсвечивает фонариком.

В спортзале есть только один душ на всех. Спальни оборудованы так, что дети должны подсаживать друг друга, чтобы достать вещи из высоких шкафов. Канцелярские принадлежности покупают воспитатели за собственные средства, а некоторые учителя не ориентируются в учебной программе. Библиотека заведения наполнена в основном русскоязычными книгами.

Еще один вопиющий факт - отсутствие доступа к укрытию. Заложенное на ключ помещение не открывают во время тревог, поскольку, по словам персонала, "подростки там будут курить".

Условия в Лысогорской спецшколе (фото: Инна Мирошниченко)

Дом ребенка: пытки вместо ухода

Еще больше нарушений зафиксировали в Николаевском областном доме ребенка, который ежегодно получает 23 миллиона гривен. Заведение, которое занимается 20 детьми и имеет 89 сотрудников, продемонстрировало абсолютно недопустимые методы обращения с детьми.

По словам Инны Мирошниченко, детей привязывают к креслам, чтобы они "не мешали" персоналу. Один из воспитанников, который находится на зондовом питании, имел руки зафиксированы пластиковыми кандалами до появления синяков. Когда мониторинговая группа сняла ограничения, ребенок улыбнулся, а зонд остался на месте.

Малыши весь день проводят в креслах или стульчиках для кормления, постоянно пристегнуты. Для их успокоения им круглосуточно включают мультики. В результате дети страдают от глубоких нарушений развития из-за отсутствия нормальной социализации и активности.

Мониторинговая группа вызвала полицию, после чего дело о пытках было внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Также выявлены злоупотребления в реабилитационных услугах. Воспитанники дома ребенка не получают физиотерапии, несмотря на то, что соответствующие журналы ведутся - но только для частных клиентов.

Заведение не имеет официального укрытия, а подвал, который формально считается защитным сооружением, не используется по назначению. Во время тревог детей туда не спускают.

Кроме этого, в заведении царит антисанитария: много тараканов, отсутствие личного белья для детей, хотя склады заполнены гуманитарной помощью.

Условия в Николаевском областном доме ребенка (фото: Инна Мирошниченко)

Реакция департамента образования и науки Николаевской ОВА

В Департаменте образования и науки Николаевской областной военной администрации заявили, что создали мультидисциплинарную рабочую группу для проверки учебных заведений после мониторинговых визитов представителей Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

До конца недели комиссия проверит факты и замечания, изложенные в отчетах Омбудсмена по Лысогорской специальной школе и Антоновскому художественному лицею.

Группу возглавила заместитель директора департамента Елена Кравец. В ее состав вошли представители Службы по делам детей, ГСЧС, Нацполиции, врачи и общественные организации. По итогам проверки департамент обещает предоставить омбудсмену информацию о принятых мерах.