Дети под угрозой? Соцсеть Маска во Франции могут признать порноплатформой

Во Франции социальную сеть Х (бывший Twitter), которая принадлежит ныне Илону Маску, могут признать порноплатформой и запретить для детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Согласно информации издания, правительство Франции рассматривает возможность официально признать соцсеть Х Илона Маска платформой с порнографическим контентом.
"X с 2024 года заявляла, что допускает распространение порнографического контента. Соответственно, к ней следует относиться как к таковой", - объяснили в канцелярии министра цифровых технологий Клары Шаппаз.
Уточняется, что именно ее команде было поручено "исследовать обозначение X в указе насчет порнографических сайтов, которые должны проверять возраст своих пользователей".
Если соцсеть получит "статус" порноплатформы, она обязана будет ввести строгую проверку возраста своих пользователей (как и все порносайты во Франции).
Таким образом, если в соцсети не введут ограничений контента для взрослых, детям, фактически, будет запрещен доступ к ней.
Отмечается, что ранее Шаппаз в эфире французского телешоу Quotidien заявила, что Х вскоре может получить "такие же документы, как YouPorn".
Напомним, ранее мы рассказывали, что Испания, Греция и Франция предлагают ввести в Европейском Союзе возрастные ограничения для пользователей социальных сетей.
Для начала дискуссии по этому вопросу был разработан соответствующий политический документ. Франция поддерживает, в частности, запрет социальных сетей для пользователей в возрасте до 15 лет.
В то же время Париж активизировал усилия по защите детей в сети, требуя проверок возраста от платформ с порнографическим контентом.
Те из порноплатформ, которые размещают контент во Франции, обязаны ввести меры проверки возраста с конечным сроком 7 июня (хотя некоторые из них протестуют против подобного решения).
Невыполнение такого требования может привести к штрафам, удалению сайтов из поисковых систем или даже полной блокировке.
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