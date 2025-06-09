Дети под угрозой? Соцсеть Маска во Франции могут признать порноплатформой

Почему соцсеть Х во Франции может сменить "статус"

Согласно информации издания, правительство Франции рассматривает возможность официально признать соцсеть Х Илона Маска платформой с порнографическим контентом.

"X с 2024 года заявляла, что допускает распространение порнографического контента. Соответственно, к ней следует относиться как к таковой", - объяснили в канцелярии министра цифровых технологий Клары Шаппаз.

Уточняется, что именно ее команде было поручено "исследовать обозначение X в указе насчет порнографических сайтов, которые должны проверять возраст своих пользователей".

Если соцсеть получит "статус" порноплатформы, она обязана будет ввести строгую проверку возраста своих пользователей (как и все порносайты во Франции).

Таким образом, если в соцсети не введут ограничений контента для взрослых, детям, фактически, будет запрещен доступ к ней.

Отмечается, что ранее Шаппаз в эфире французского телешоу Quotidien заявила, что Х вскоре может получить "такие же документы, как YouPorn".