У детей после COVID-19 обнаружили риск болезней почек и сердца: новое исследование

Дети и подростки могут иметь повышенный риск развития серьезных заболеваний после COVID-19, в частности почечных, желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых.
Об этом свидетельствует серия новых исследований, проведенных Университетом Пенсильвании в рамках проекта RECOVER, объединяющего более двух десятков медицинских учреждений в США, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Medical Xpress.
Анализ более 1,9 млн электронных медицинских карт показал, что у детей с подтвержденным COVID-19 на 17% выше риск развития хронической болезни почек (стадия 2+) и на 35% - более тяжелой формы (стадия 3+), в течение двух лет после инфекции. Особенно уязвимы дети с уже имеющимися почечными заболеваниями или те, кто перенес острое повреждение почек во время COVID.
Еще одно исследование (1,5 млн детей) зафиксировало на 25% более высокий риск желудочно-кишечных симптомов - боли в животе, диареи, синдрома раздраженного кишечника. В хронической фазе (от 6 месяцев до 2 лет) риск возрастал на 28%.
У 1,2 млн пациентов выявлена значительно более высокая вероятность аритмии, воспаления сердца, боли в груди, гипертонии после перенесенного COVID-19 - независимо от того, имели они врожденные пороки сердца или нет. У детей без таких пороков риск воспаления сердца после COVID возрастал почти втрое.
Исследователи также обнаружили различия в долгосрочных последствиях у детей разного этнического происхождения. Например, дети из Азиатско-Тихоокеанского региона имели несколько более высокие риски длительных симптомов, а в латиноамериканских - чаще фиксировали случаи выпадения волос после тяжелого COVID.
"Мы должны мониторить симптомы постковидного синдрома у детей и быть готовыми к лечению", - подчеркнул профессор эпидемиологии Йонг Чен, один из руководителей исследований.
Ранее РБК-Украина писало, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) обновило свою оценку относительно происхождения пандемии COVID-19, склоняясь к версии об утечке вируса из лаборатории в Ухане, Китай. Это изменение позиции базируется не на новых разведывательных данных, а на более тщательном анализе уже имеющейся информации.
В то же время ЦРУ подчеркивает "низкий уровень уверенности" в этом выводе, что означает, что обе теории - лабораторная и естественная - остаются возможными. Китайские власти отрицают версию об утечке из лаборатории, называя ее "крайне маловероятной" и призывают США прекратить политизировать вопрос происхождения вируса.
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