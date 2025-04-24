У детей после COVID-19 обнаружили риск болезней почек и сердца: новое исследование

Дети и подростки могут иметь повышенный риск развития серьезных заболеваний после COVID-19, в частности почечных, желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых.

Об этом свидетельствует серия новых исследований, проведенных Университетом Пенсильвании в рамках проекта RECOVER, объединяющего более двух десятков медицинских учреждений в США, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Medical Xpress .

Какие осложнения фиксируют чаще всего

Анализ более 1,9 млн электронных медицинских карт показал, что у детей с подтвержденным COVID-19 на 17% выше риск развития хронической болезни почек (стадия 2+) и на 35% - более тяжелой формы (стадия 3+), в течение двух лет после инфекции. Особенно уязвимы дети с уже имеющимися почечными заболеваниями или те, кто перенес острое повреждение почек во время COVID.

Еще одно исследование (1,5 млн детей) зафиксировало на 25% более высокий риск желудочно-кишечных симптомов - боли в животе, диареи, синдрома раздраженного кишечника. В хронической фазе (от 6 месяцев до 2 лет) риск возрастал на 28%.

У 1,2 млн пациентов выявлена значительно более высокая вероятность аритмии, воспаления сердца, боли в груди, гипертонии после перенесенного COVID-19 - независимо от того, имели они врожденные пороки сердца или нет. У детей без таких пороков риск воспаления сердца после COVID возрастал почти втрое.

В разных странах фиксируют разные осложнения

Исследователи также обнаружили различия в долгосрочных последствиях у детей разного этнического происхождения. Например, дети из Азиатско-Тихоокеанского региона имели несколько более высокие риски длительных симптомов, а в латиноамериканских - чаще фиксировали случаи выпадения волос после тяжелого COVID.

"Мы должны мониторить симптомы постковидного синдрома у детей и быть готовыми к лечению", - подчеркнул профессор эпидемиологии Йонг Чен, один из руководителей исследований.