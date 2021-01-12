В Disneyland відкриють пункт вакцинації від COVID-19

Парк розваг Disneyland Resort в Каліфорнії (США) стане великим пунктом вакцинації від COVID-19. Таким чином місцева влада хоче прискорити поширення щеплень.

Про це повідомляє влада округа Оріндж.

"Округ Оріндж створює перший великий пункт розподілу вакцин у Disneyland Resort в Анахаймі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пункт почне свою роботу вже цього тижня. Для отримання в Disneyland вакцини потрібно попередньо зареєструватися через спеціальний додаток.

Нагадаємо, США перебувають на першому місці у світі за кількістю хворих COVID-19. З початку пандемії в країні діагностували хворобу у 22,6 мільйона громадян, з них 370 тисяч осіб померли.

Нагадаємо, кампанія з вакцинації від коронавірусу в США відстає від графіка через проблеми з логістикою. Так, у Флориді медики використовували менше чверті доступних доз.

Також РБК-Україна писало, що в американському штаті Каліфорнія оголосили про другий підтверджений раз в країні нового штаму коронавірусу. Це є переконливим свідченням того, що інфекція широко поширюється в США.

Раніше повідомлялося, що Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність коронавірусної вакцини Moderna. Її можна використовувати людям від 18 років.