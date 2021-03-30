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Дискредитували COVID-вакцинацію і вихваляли "Л/ДНР": СБУ ліквідувала ботоферму

Автор: Роман Тверденко

СБУ викрила діяльність ботофермы, яка фінансувалася з Росії. Вона займалася дискредитацією вакцинації проти коронавіруса і просувала бойовиків так званих "Л/ДНР" в Україні.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними слідства, мережа ботоферм поширювала фейковую інформацію про Україну. Учасники мережі публікували пости для дискредитації вакцинації в Україні, а також на підтримку "ЛНР" і "ДНР". Ботоферму фінансували з Росії з допомогою подсанкционных електронних платіжних систем.

Незаконну схему організували четверо жителів Хмельницького. Вони розмістили обладнання в приміщенні торгового центру та за місцями проживання. Це обладнання використовувалось для створення і просування фейкових акаунтів в соцмережах.

У ході обшуків правоохоронці вилучили sim-банки, GoIP шлюзи, комп'ютерну техніку і кілька сотень sim-карток.

Кримінальна справа ведеться за ч.2 статті 361 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку). Встановлюють всіх осіб, які причетні до цієї діяльності.

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