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Директора будівельної компанії в Броварах підозрюють в шахрайстві на 73 млн грн

Новини » Нерухомість     20.03.2020 - 12:58
Директора будівельної компанії в Броварах підозрюють в шахрайстві на 73 млн грн
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Мавродієва підозрюють в шахрайстві на одному з ЖК в Броварах

Шевченківський районний суд міста Києва залишив до 2 травня під домашнім місцем директора будівельної компанії "Грассфілд", якого підозрюють у шахрайстві на суму в розмірі понад 73 млн гривень. Про це повідомляють "Українські новини".

У будівельному шахрайстві підозрюється Юрій Мавродієв, компанія якого веде забудову одного з РК в Броварах. Слідство закидає йому заволодіння земельними ділянками своїх орендодавців.

За даними слідства, почавши будівництво двох багатоквартирних будинків, компанія взяла в оренду земельні ділянки, на які згодом була проведена державна реєстрація землі. Таким чином, його власністю стало не тільки будівництво, а й земля.

У залі суду сам Мавродієв спростував цей факт. Він стверджує, що реєстрація здійснювалася не його руками.

"Я не давав ніяких доручень, що-небудь робити. Ті особи продовжують приймати на сьогодні гроші від покупки квартир, тільки вже на іншу юрособу. А відповідальність залишається на мені", - запевнив Мавродієв.

Однак, сторона потерпілих по справі переконана, що підозрюваний перевищив свої повноваження і не виконав усіх умов договору. А саме - не передав їх компаніям засоби та квадратні метри, прописані в документі.

Після винесення рішення судом, захисники підозрюваного приступили до підготовки апеляції.

Нагадаємо, компанія "Грассфілд" займається зведенням житлових комплексів у Броварах. Згідно з даними порталу Youcontrol кінцевими бенефіціарними власниками компанії є Віктор Григорович Страшний і Євген Вікторович Тимченко. Компанія "Грассфілд" зареєстрована в Броварах.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, правоохоронці повторно наділи електронний браслет на колишнього депутата Верховної ради й екс-власника будівельної компанії "Укрбуд" Максима Микитася.

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