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Директора львівської гімназії оштрафували за роботу "офлайн" без вакцинації 80% співробітників

Автор: Анна Полисученко

Директора Львівської гімназії оштрафували за роботу "офлайн" без вакцинації 80% співробітників. Сам директор до школи до суду не з'явився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Галицького районного суду м. Львова.

Директор школи-гімназії Св. Софії міста Львова був визнаний винним у порушенні карантинних вимог передбачених п/п 151 п. 3 Постанови КМУ №1236 від 09.12.2020 року, оскільки допустив навчальний процес (викладання офлайн) без обов'язкової вакцинації 80% працівників.

Суд прийняв рішення накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу 34 000 грн.

Постанова може бути оскаржена у Львівському апеляційному суді протягом десяти днів з дня постанови.

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Львів