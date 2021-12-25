Директора "Гарпоку" консультує колишній адвокат Коломойського, - нардеп

"Мало хто знає, але до нещодавно призначеного керівника "Гарантованого покупця" Андрія Пилипенка приставили радника Олександра Сироткіна. Він адвокат і свого часу "супроводжував" різні бізнес-напрями Коломойського. Наприклад, напої "Біола", продуктова марка "Щедро", - сказав Гончаренко.

При цьому він нагадав, що "Гарантований покупець" - держпідприємство з багатомільярдним обігом коштів, яке ще й отримує мільярди кредитних коштів від європейців.

Нагадаємо, голова робочої групи ТСК, нардеп Валентин Наливайченко повідомив, що робоча група Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань кризи в енергетиці встановила конфлікт інтересів і факти можливої корупції в діях в.о. керівника державного підприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.

Наливайченко повідомив, що за результатами попередньої перевірки декларації цього топ-чиновника він готує звернення до НАБУ з вимогою викрити провадження за фактом зловживання службовим становищем в особистих інтересах керівника державного підприємства.

За інформацією ТСК, керівник держпідприємства задекларував діючі сонячні електростанції, станції, що знаходяться на етапі будівництва, а також трейдерів електроенергією.