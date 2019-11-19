Директор ДБР і його слідчі будуть відповідати перед законом, - адвокат Порошенка

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань повідомив, що у своїх "юридично нікчемних" звинуваченнях проти Порошенка ДБР перейшло будь-які межі законності, і відповідні заяви вже спрямовані у Генпрокуратуру і у Державне бюро розслідувань. Про це він заявив під час брифінгу.

"Я вже у своєму блозі назвав оце все конвульсіями Державного бюро розслідувань. Мова йде про те, що в суспільстві обговорюють підозру, якої ніхто не бачив", – зазначив Головань, додавши, що відомо лише про інформацію про проект підозри, а самого проекту підозри ніхто не оприлюднював.

"Ми на основі практики Європейського суду з прав людини звернулися до ДБР із заявами, клопотаннями про закриття кримінальних проваджень. Зокрема, у цьому кримінальному провадженні, яке стосується призначення членів Вищої ради правосуддя", – сказав він.

За його словами, ДБР необхідних дій не вчинила, клопотання не розглянула. "Ми оскаржили їх бездіяльність до суду. Шевченківський районний суд 15 листопада постановив ухвалу, якою зобов’язав ДБР наше клопотання розглянути. І як ми бачимо буквально через кілька днів з’явилася інформація про проект підозри", – додав він.

Адвокат підкреслив, що ДБР не бажає приймати рішення по суті.

"Чому так? Тому що довелося тоді б слідчим, які розслідують це кримінальне провадження і навіть підготували проект повідомлення про підозру, коментувати документи, які підтверджують, що п’ятий президент Петро Порошенко при призначенні членів Вищої ради правосуддя діяв абсолютно законно", – сказав Головань.

Він повідомив, що відповідні експертні висновки, які підтверджують законність дій Порошенка при призначенні членів ВРП, були надані і у ДБР, і в прокуратуру.

"Буквально кілька годин тому була подана заява про притягнення до кримінальної відповідальності винних. Зокрема, за притягнення завідомого невинного до кримінальної відповідальності".

"Ми вважаємо, що організатором цього був керівник Державного бюро розслідувань пан Труба", – підкреслив адвокат.

"Зауважу, що пан Труба, відповідно до офіційних відповідей, які ми маємо, він не є процесуально керівником органу досудового розслідування і не в праві впливати на дії слідчих. В той же час ми бачимо, що слідчі у цих провадженнях ніде публічно не виступають, а коментарі дають прес-служба ДБР і директор ДБР. Тобто особи, які не мали права навіть знати про ті кримінальні провадження", – роз’яснив Ігор Головань.

За його словами, це підтверджує, що процесуально самостійних слідчих у ДБР немає, що всім цим незаконно, перевищуючи свої службові повноваження, керує директор ДБР Труба.

"Ми також змушені були звертатися до суду, оскільки Генеральна прокуратура реагує не дуже оперативно в порядку реєстрації кримінальних проваджень стосовно цих незаконних фактів діяльності ДБР", – додав він.

"Буквально вчора ми отримали підтвердження від Генпрокуратури, що на виконання ухвали Печерського районного суду Києва було зареєстровано кримінальні провадження стосовно можливого порушення таємниці листування та телефонних розмов, вчинених щодо державного діяча. Мається на увазі п’ятий президент України Петро Порошенко. Стосовно розголошення даних досудового розслідування, вчинених службовими особами ДБР та іншими особами; стосовно можливого одержання неправомірної вигоди керівником ДБР та вплив на прийняття рішення особою, що уповноважена на виконання функцій держави; стосовно незаконного збирання, зберігання, використання та поширення Портновим А.В. конфіденційної інформації про особу", – перерахував розпочаті справи.

"Це чотири провадження, про реєстрацію яких ми отримали інформацію вчора", – додав він.

"Ще є відповідне провадження, яке передано для розслідування в ДБР стосовно слідчих ДБР, що стосується незаконного збирання поширення конфіденційної інформації про особу, а також інформації, що є банківською і комерційною таємницею", – зазначив Головань.

Наостанок Головань зазначив, що Державне бюро розслідувань як незалежний правоохоронний орган фактично зруйноване і не виконує покладених на нього функцій захисту закону.