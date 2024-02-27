"Динозавры вымерли". Тренер британского гранда нарвался на осуждение за случайный сексизм

51-летний специалист назвал журналистку Джейн Льюис "хорошей девочкой" во время флеш-интервью. Шотландские активисты призвали тренера извиниться.

Роджерс после победы над "Мазеруэллом" в чемпионате Шотландии заявил, что его команда "напишет свою собственную историю". На логичный вопрос Льюис, что именно менеджер имел в виду, он ответил, что она знает, о чем идет речь. А когда уходил из интервью, сказал журналистке: "Молодец, хорошая девочка".

Организация Scottish Feminist Network, борющаяся за права женщин в Шотландии, охарактеризовала поступок Роджерса как "случайный сексизм". Там уверены, что Льюис выполняла свою работу, поэтому тренер был неправ. Феминистки потребовали публичных извинений.

"Достижения женщин недооценивают и отвергают, а их профессиональный уровень подвергают сомнениям. Роджерс должен извиниться перед репортерами. Пренебрежительное отношение тренера победившей команды вполне показательно. В 2024 году это чрезвычайно угнетает. Мы были убеждены, что динозавры вымерли", – отметили в SFN.