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"Динозавры вымерли". Тренер британского гранда нарвался на осуждение за случайный сексизм

Глазго, Вторник 27 февраля 2024 12:49
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"Динозавры вымерли". Тренер британского гранда нарвался на осуждение за случайный сексизм Фото: Брендан Роджерс наговорил лишнего (facebook.com/CelticFC)
Автор: Антон Федорцив

Наставник шотландского "Селтика" Брендан Роджерс стал объектом критики после опрометчивых высказываний в послематчевом интервью для телевидения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

51-летний специалист назвал журналистку Джейн Льюис "хорошей девочкой" во время флеш-интервью. Шотландские активисты призвали тренера извиниться.

Роджерс после победы над "Мазеруэллом" в чемпионате Шотландии заявил, что его команда "напишет свою собственную историю". На логичный вопрос Льюис, что именно менеджер имел в виду, он ответил, что она знает, о чем идет речь. А когда уходил из интервью, сказал журналистке: "Молодец, хорошая девочка".

Организация Scottish Feminist Network, борющаяся за права женщин в Шотландии, охарактеризовала поступок Роджерса как "случайный сексизм". Там уверены, что Льюис выполняла свою работу, поэтому тренер был неправ. Феминистки потребовали публичных извинений.

"Достижения женщин недооценивают и отвергают, а их профессиональный уровень подвергают сомнениям. Роджерс должен извиниться перед репортерами. Пренебрежительное отношение тренера победившей команды вполне показательно. В 2024 году это чрезвычайно угнетает. Мы были убеждены, что динозавры вымерли", – отметили в SFN.

К слову, экс-защитник "Барселоны" Алвес сел в тюрьму на 4,5 года за изнасилование.

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