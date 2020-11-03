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У "Динамо" не виявили нових випадків COVID-19. Матч з "Барселоною" відбудеться

Барселона, Вівторок 03 листопада 2020 19:31
У "Динамо" не виявили нових випадків COVID-19. Матч з "Барселоною" відбудеться
Фото: (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Поєдинок буде проведено в термін

Київське "Динамо" напередодні матчу третього туру групового раунду Ліги чемпіонів із "Барселоною" отримало результати тестування на коронавірус. Усі тести гравці та персонал першої команди виявилися негативними.

Про це повідомляється на сайті столичного клубу.

Зазначається, що коронавірус не завадить проведенню поєдинку, який запланований на середу, 4 листопада, в столиці Каталонії, початок о 22.00 за київським часом.

Нагадаємо, матч знаходився під загрозою зриву. У розташуванні киян позитивні тести на COVID-19 здали дев'ять футболістів.

Також наявність інфекції підтвердили у чотирьох співробітників клубної бази "Динамо", а також асистента головного тренера.

Якби в складі "біло-синіх" виявили ще один позитивний результат, то матч повинні були перенести згідно з протоколом УЄФА. У заявку "біло-синіх" на гру з "Барселоною" увійшли 13 футболістів зі списку А - це мінімальна кількість, необхідна для проведення матчу.

Після двох турів команда Мірчі Луческу з одним очком посідає третє місце в групі, а каталонці очолюють її.

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