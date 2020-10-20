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"Динамо" програло "Ювентусу" в першому турі групи Ліги чемпіонів

Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 21:48
"Динамо" програло "Ювентусу" в першому турі групи Ліги чемпіонів
Фото: "Диннамо" - "Ювентус" (twitter.com/ChampionsLeague)
Автор: Вера Олейник

Київське "Динамо" поступилося "Ювентусу" в стартовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч в Києві на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 2:0.

Перший тайм пройшов за повної ігрової переваги туринського клубу, кілька небезпечних моментів біля воріт "біло-синіх" могли перетворитися в забиті м'ячі, але Георгій Бущан в потрібних ситуаціях, як і в матчах збірної України, виручив.

Підопічні Андреа Пірло вийшли вперед відразу після перерви. Бущан впорався з ударом Кулусевскі, але вже добивання Мората з воротарської стало гольовим. У кінцівці зустрічі іспанський нападник оформив дубль після навісу Куадрадо.

Новина доповнюється...

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Новини України Спорт ДинамоЮвентусгрупповой раундЛіга чемпіонів

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