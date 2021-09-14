"Динамо" матчем проти "Бенфіки" стартує в ЛЧ: букмекери назвали фаворита

Так, на перемогу "Бенфіки" букмекери дають коефіцієнт 2.45, тоді як на "Динамо" - 3.25, на нічийний результат - 3.35.

При цьому найреальнішим результатом букмекери вважають результативну нічию - на це дають коефіцієнт 3.75. Наприклад, на мінімальну перемогу "Бенфіки" або "Динамо" дають 4.05 і 4.70 відповідно. Хоча матч не очікується дуже результативним - на те, що команди заб'ють 2-3 голи приймають ставки з котируванням 1.86, на 4-6 голів - вже 3.65.

Загалом поєдинок проти "Бенфіки" головний тренер "Динамо" Мірча Луческу називає ключовим для подальшої боротьби киян у групі.

"Настрій у нас дуже хороший. Нас чекає складний матч з сильним суперником. Сподіваємося на допомогу вболівальників і чекаємо, що їх буде багато", - сказав Луческу.

Вторить своєму наставнику і капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук.

"Мірча Луческу нам не дає розслабитися: він постійно повторює, що перемога хороша тільки тоді, коли за нею йде наступна перемога. Всі бачили нашу групу і календар. Всі розуміють, що цей матч - той, в якому нам потрібно брати очки", - додав Сидорчук.

Головним питанням для "Динамо" залишається те, чи зможе зіграти з "Бенфікою" Віталій Буяльський. Крім цього інтригою залишається позиція форварда.

"По Буяльському я ще не прийняв рішення, він вчора провів тільки перше тренування в загальній групі. Знаючи його характер і особисті якості, якщо він і буде грати, то на всі 100%. Що стосується Шкуріна, йому потрібен час на адаптацію, але я задоволений тим, як він грає", - зазначив коуч киян.

Орієнтовні склади

"Динамо": Бойко - Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Циганков, Гармаш, Де Пена - Шкурін

"Бенфіка": Влаходімос - Отаменді, Вертонген, Морато - Діогу Гонсалвеш, Вайгль, Жоау Маріу, Таарабт - Грімальдо - Рафа Сілва, Яремчук

Де дивитися

Поєдинок між "Динамо" і "Бенфікою" відбудеться о 22:00 в Києві на НСК "Олімпійський". Транслюватися матч буде на платформі MEGOGO.