"Динамо" опозорилось в Лиге Европы: ужасное поражение от "Маккаби"

Бачка-Топола, Четверг 21 августа 2025 23:09
"Динамо" опозорилось в Лиге Европы: ужасное поражение от "Маккаби"
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" после вылета из Лиги чемпионов борется за место в основном раунде второго по значению континентального турнира - Лиги Европы. На пути к цели - чемпион Израиля, тель-авивский "Маккаби".

О том, как прошла первая встреча соперников - рассказывает РБК-Украина.

Лига Европы, плей-офф раунд, 1-й матч

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Динамо" (Киев, Украина) - 3:1

Голы: Перец, 12, 69, Джезекель, 58 - Волошин, 32

Удаления: Вивчаренко (Д), 50 (грубая игра)

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев, Шапаренко, Михайленко, Пихаленок, Волошин, Ванат, Ярмоленко.

Как прошел матч

Из-за погодных условий в сербском городе Бачка-Топола старт поединка задержался на 15 минут, однако и дальше дождь, который местами переходил в сильный ливень, мешал футболистам на поле.

Тем не менее израильская команда к таким условиям приспособилась лучше, и уже с первых минут беспокоили защиту киевлян.

Первый звоночек прозвучал уже на 8-й минуте, когда киевляне обрезались перед собственной штрафной и Нещерет потянул удар Переца с забивной позиции.

А уже на 12-й и он был бессилен, когда тот же Перец после разрезной передачи в штрафную вех Джезекеля точно пробил с острого угла - 1:0.

Затем киевлянам явно повезло, когда Давида мощным ударом попал в дальнюю штангу.

И лишь во второй половины тайма у команды Александра Шовковского стало что-то вырисовываться. Сначала Ванат в штрафной обыграл соперника, но не попал в ворота.

Однако уже следующая атака "бело-синих" стала результативной. Ванат нашел в штрафной Волошина, который сразу пробил из-под защитника в ближний угол - 1:1.

До перерыва "Маккаби" создал еще одну опасность у динамовских ворот, однако Нещерет после удара Ревиво сыграл надежно.

На второй тайм были определенные надежды, но они исчезли уже на 50-й минуте, когда прямую красную карточку перед собой увидел Вивчаренко. Защитник киевлян грубо сыграл против Джезекеля, и после просмотра ВАР арбитр удалил динамовца.

Почти сразу пришло наказание. Давида сделал разрезную передачу в угол штрафной на Белича, тот прострелил и Джезекель отправил мяч в ворота.

А через десять минут "Маккаби" забил в третий раз. Ревиво сделал пас на ход Перецу, который из центра штрафной точно пробил мимо Нещерета.

"Динамо" немного активизировалось с выходом на поле Герреро. Но исправить ситуацию не смогло.

Остается надеяться, что чемпионы Украины смогут взять убедительный реванш через неделю - 28 августа в польском Люблине.

