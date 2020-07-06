Динаміка пандемії коронавірусу в Україні стабілізується, - Шмигаль

В Україні стабілізується динаміка пандемії коронавірусу COVID-19. Це відбивається на статистиці активних хворих і на рівні госпіталізації.

Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає прес-служба президента.

За його словами, динаміка пандемії стабілізується, незважаючи на зростання кількості інфікованих коронавірусом у червні. Він також зазначив, що показники Міністерства охорони здоров'я також демонструють стабілізацію поширення COVID-19 у країні.

"Це відбивається на статистиці активних хворих і рівні госпіталізації, який в останні тижні майже не змінюється", - йдеться в повідомленні.

Крім того, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що відсоток захворюваності серед медиків продовжує падати, зараз він становить 6%.

Нагадаємо, станом на 6 липня в Україні фіксують спад нових випадків COVID-19: за минулу добу заразилися 543 особи, всього з початку пандемії - понад 49 000.

При цьому ситуація в Києві покращилася, і столичним ресторанам і кінотеатрам з сьогоднішнього дня дозволили працювати після 22:00.