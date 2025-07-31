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Диетолог рассказала, когда действительно нужно худеть

Четверг 31 июля 2025 09:21
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Диетолог рассказала, когда действительно нужно худеть Эксперт назвала, на что ориентироваться при похудении (фото: Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Стремление к идеальной фигуре часто заставляет нас изнурять себя диетами и подгонять под стандарты. Однако когда действительно стоит задуматься о похудении, а когда лишние килограммы не являются проблемой?

В интервью РБК-Украина профессор и диетолог-гастроэнтеролог Галина Анохина объяснила, что важнее цифр на весах, и дала практические советы, как сбрасывать вес без вреда для здоровья.

Когда похудение - это не прихоть, а необходимость

По словам врача, кроме случаев диагностированного ожирения (индекс массы тела более 30), есть четкие медицинские показания к похудению. Снижать вес необходимо, если у человека обнаружено:

  • жировая инфильтрация печени
  • преддиабет
  • артериальную гипертензию (повышенное артериальное давление)

В этих случаях лишний вес может напрямую влиять на развитие или ухудшение этих заболеваний, поэтому похудение становится частью лечения.

На что ориентироваться при похудении

Гастроэнтеролог отмечает: не нужно подгонять себя под стандарты или тренды. Есть много примеров, когда люди с пышными формами чувствуют себя абсолютно комфортно, являются подвижными и активными, имеют здоровую кожу и волосы.

При этом есть худые и стройные люди, которые имеют ряд проблем со здоровьем, таких как опущенный желудок, почки, уставший вид, сухая кожа или выпадение волос.

Главный критерий, на который стоит ориентироваться, - это состояние своего здоровья и самочувствия, а не внешние идеалы.

Главные правила для тех, кому нужно похудеть

Если похудеть все же нужно, врач советует обратить внимание на несколько ключевых моментов в рационе.

Ограничьте употребление сладостей и откажитесь от перекусов

Сладкое стимулирует выброс инсулина, который превращает потребленную энергию в жир. Особенно вредны перекусы, поскольку они часто состоят из сладостей и фруктов.

Придерживайтесь интервалов между приемами пищи

Перерыв должен составлять 2,5-3 часа. В это время можно пить воду или несладкий чай без каких-либо дополнительных закусок.

Выбирайте шоколад в качестве десерта

Если совсем отказаться от сладкого трудно, лучше выбирать шоколад и есть его только на десерт. В таком случае он смешивается с белками и жирами, что уменьшает "глюкозный удар" на поджелудочную железу.

Белок - основа рациона

Количество белка должно быть оптимальным, ограничивать его содержание недопустимо.

Уменьшите жиры и углеводы, но не отказывайтесь полностью

Важно соблюдать меру во всем, не исключая целые группы продуктов.
Эти простые советы помогут вам подойти к похудению сознательно и с пользой для своего организма.

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