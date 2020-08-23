Дієтолог розповіла, як скласти ідеальне меню на сніданок

Збалансований сніданок повинен складатися не тільки з каші, адже наше тіло має потребу і в клітковині, і в білках. Тому назвати сніданок ідеальним можна лише за умови, що він буде містити усі необхідні для організму елементи.

"Сніданок повинен бути досить щільним і становити 30 відсотків від раціону за день. Тому він може складатися з чого завгодно, наприклад, салат, яйце, каша, бутерброд з сиром", - повідомила Олена Чігія на радіо Spuntnik.

Дієтологи відзначають, що каша сама по собі містить одні лише вуглеводи, тому не здатна наповнити організм усіма поживними речовинами, які необхідні з самого ранку.

А враховуючи той факт, що перший прийом їжі протягом дня найважливіший, у нього, крім каші, потрібно включити продукти, що містять білок: бобові, горіхи, овочі, риба.

До речі, білок, що міститься в рослинній їжі, що легко засвоюється, зберігає свої властивості при будь-якому вигляді термічної обробки, що дозволяє значно різноманітити раціон харчування.

Але не варто забувати і про клітковину. Лідером за вмістом клітковини є висівки. Далі йде капуста, зелені листові овочі, ягоди, гриби, фрукти та мигдальні горіхи.

Щодо приготування самої каші, фахівці стверджують, що готувати її потрібно не на воді, а виключно на молоці, адже зерновим продуктам потрібно більше лізину для того щоб білки, що містяться в них, могли належним чином засвоїтися.

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що ідеальним сніданком є блюдо, що складається з каші на молоці, сиру, овочів і фруктів на десерт. Саме такий ранковий прийом їжі гарантує заряд енергії на весь день.

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