Диетолог назвала дешевую рыбу-чемпиона по Омега-3: это не лосось и не форель

Красная рыба считается эталоном здорового питания и главным источником ценных Омега-3 жирных кислот. Однако, как оказалось, это не всегда соответствует действительности, особенно когда речь идет о ее приготовлении.

В интервью для РБК-Украина заслуженный врач Украины, профессор и диетолог-гастроэнтеролог Галина Анохина развеяла этот популярный миф и назвала доступную, но значительно более полезную альтернативу, которая способна удивить даже искушенных сторонников здорового образа жизни.

Диетолог назвала дешевую рыбу, которая реально полезнее лосося

"Придерживаться принципов здорового питания - это не значит есть только дорогие и распиаренные продукты", - говорит врач.

Многие считают "разрекламированную" красную рыбу главным источником Омега-3 жирных кислот. Однако, говорит Анохина, это не совсем так.

"Если пожарить стейк из красной рыбы, Омега-3 жирные кислоты в ней разрушатся. Поэтому целесообразнее ее есть засоленную, желательно - малосольную, чтобы не было много соли", - говорит врач.

Однако как здоровую и значительно более дешевую альтернативу эксперт советует выбирать скумбрию или сельдь.

Оказывается, докозагексаеновой кислоты (один из видов омега-3) в сельди больше, чем в красной рыбе. Это делает обычную сельдь настоящим чемпионом по содержанию этих ценных жирных кислот.

Калорийность пищи - не главный показатель ее пользы

Также в интервью врач отметила, что продукты с меньшей калорийностью могут оказаться менее полезными, чем те, которые содержат больше калорий, но имеют более высокую биологическую ценность.

"Надо смотреть не на то, сколько в продукте калорий, а на то, сколько в 100 граммах продукта разнообразных веществ", - объясняет она.

Речь идет о микро- и макроэлементах, витаминах, клетчатке, которые на самом деле питают организм и поддерживают его функции.

"Например, если мы возьмем белый хлеб или булочку. Там есть углеводы, может быть клетчатка, возможно, немного минералов. Еще там точно есть много соли. А также очень плохой по составу пекарский жир. Поэтому лучше купить макароны, чем белый хлеб.

Или же выпекать хлеб самостоятельно, готовить блины и тому подобное. Еще я рекомендую армянский лаваш - в него не добавляют жиры", - подытожила врач.