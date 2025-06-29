Диетические рулетики из кабачков: вкусная идея на ужин без вреда для фигуры

Рулетики из кабачков: рецепт диетического блюда

Понадобятся такие ингредиенты:

куриный фарш - 400 г

кабачки - 300 г

сметана - 50 г (15 %)

томатная паста - 50 г

моцарелла - 50 г

щепотка соли, хмели сунели

Легкий способ приготовления

Кабачок нужно нарезать тонкими полосками овощечисткой. К фаршу добавляем соль и хмели сунели вымешиваем, выкладываем на край кабачка и скручиваем в рулетики.

Выкладываем в форму и смешиваем сметану и томатную пасту и этим соусом смазываем рулетики. Сверху присыпаем тертым сыром и отправляем в духовку при 180 градусах на 25 минут до румяности сыра.

Время приготовления блюда - 35 мин

В 100 г блюда:

калорий - 99

белки - 14,6

жиры - 3,5

углеводы - 3,1

Диетические рулетики из кабачков (фото: кадр из видео)