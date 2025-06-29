Диетические рулетики из кабачков: вкусная идея на ужин без вреда для фигуры
Диетические кабачковые рулетики - это легкое, полезное и быстрое в приготовлении блюдо. Они содержат минимум калорий, много клетчатки и идеально подходят для летнего меню или рациона правильного питания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TikTok-страницу фудблогера Алекса Миля.
Рулетики из кабачков: рецепт диетического блюда
Понадобятся такие ингредиенты:
- куриный фарш - 400 г
- кабачки - 300 г
- сметана - 50 г (15 %)
- томатная паста - 50 г
- моцарелла - 50 г
- щепотка соли, хмели сунели
Легкий способ приготовления
Кабачок нужно нарезать тонкими полосками овощечисткой. К фаршу добавляем соль и хмели сунели вымешиваем, выкладываем на край кабачка и скручиваем в рулетики.
Выкладываем в форму и смешиваем сметану и томатную пасту и этим соусом смазываем рулетики. Сверху присыпаем тертым сыром и отправляем в духовку при 180 градусах на 25 минут до румяности сыра.
Время приготовления блюда - 35 мин
В 100 г блюда:
- калорий - 99
- белки - 14,6
- жиры - 3,5
- углеводы - 3,1
Диетические рулетики из кабачков (фото: кадр из видео)
@mil_alexx_pp ДІЄТИЧНІ КАБАЧКОВІ РУЛЕТИКИ розмір форми - 22х22см час приготування: 35хв КБЖВ на 100г:К.99 Б.14.6 Ж.3.5 В.3.1 Прийом: #обід #вечеря #перекус вага всієї порції - 800г Нам знадобиться: 400г курячого фаршу 300г кабачку 50г сметани(15%) 50г томатної пасти 50г моцарели дрібка солі, хмелі сунелі #кабачки #кабачкирецепт #кабачкивдуховке #кабачкифаршированные #кабачковыеоладьи #food #рецептиукраїнською #кулінарнийблог #рецепты La Dolce Vita - Fausto Papetti
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