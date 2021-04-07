Дієтичне харчування та згідно з нормами ВООЗ: що змінилося в шкільному раціоні

В Україні оновили норми харчування дітей в шкільних їдальнях і організованих колективах. Тепер діти зможуть отримати дієтичне харчування, а самі норми відповідають вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Facebook .

За його словами, нові норми харчування дітей включено обмеження кількості солі і цукру, жирів, заборонено використання ковбасних виробів, сосисок, рибних консервів. Все це буде сприяти профілактиці розвитку надмірної ваги та ожиріння, а також розвитку захворювань серцево-судинної системи.

"Порядком організації харчування надана можливість вибирати ефективну модель організації харчування з урахуванням особливостей відповідного закладу - кейтеринг, шляхом здачі харчоблоку установи в оренду для організації харчування дітей і власними силами установи. Вперше передбачено вимогу щодо організації харчування дітей з особливими дієтичними потребами на підставі медичної довідки", - пояснив Ляшко.

Він зазначив, що збереження здоров'я дітей є одним з найважливіших завдань держави.