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Дієтичне харчування та згідно з нормами ВООЗ: що змінилося в шкільному раціоні

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні оновили норми харчування дітей в шкільних їдальнях і організованих колективах. Тепер діти зможуть отримати дієтичне харчування, а самі норми відповідають вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Facebook.

За його словами, нові норми харчування дітей включено обмеження кількості солі і цукру, жирів, заборонено використання ковбасних виробів, сосисок, рибних консервів. Все це буде сприяти профілактиці розвитку надмірної ваги та ожиріння, а також розвитку захворювань серцево-судинної системи.

"Порядком організації харчування надана можливість вибирати ефективну модель організації харчування з урахуванням особливостей відповідного закладу - кейтеринг, шляхом здачі харчоблоку установи в оренду для організації харчування дітей і власними силами установи. Вперше передбачено вимогу щодо організації харчування дітей з особливими дієтичними потребами на підставі медичної довідки", - пояснив Ляшко.

Він зазначив, що збереження здоров'я дітей є одним з найважливіших завдань держави.

Нагадаємо, нові норми та порядок організації харчування в школах були затверджені 24 березня.

Також РБК-Україна писало, що з 1 січня в Україні набув чинності оновлений Санітарний регламент і нові гігієнічні вимоги до шкільних харчоблоків. Передбачається, що українських школярів будуть годувати тільки здоровою їжею.

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