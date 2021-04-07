ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дієтичне харчування та згідно з нормами ВООЗ: що змінилося в шкільному раціоні

Новость на русском → Україна, Середа 07 квітня 2021 12:49
Дієтичне харчування та згідно з нормами ВООЗ: що змінилося в шкільному раціоні Фото: шкільне харчування буде включати дієтично продукти (facebook.com Андрій Отрішко)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні оновили норми харчування дітей в шкільних їдальнях і організованих колективах. Тепер діти зможуть отримати дієтичне харчування, а самі норми відповідають вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Facebook.

За його словами, нові норми харчування дітей включено обмеження кількості солі і цукру, жирів, заборонено використання ковбасних виробів, сосисок, рибних консервів. Все це буде сприяти профілактиці розвитку надмірної ваги та ожиріння, а також розвитку захворювань серцево-судинної системи.

"Порядком організації харчування надана можливість вибирати ефективну модель організації харчування з урахуванням особливостей відповідного закладу - кейтеринг, шляхом здачі харчоблоку установи в оренду для організації харчування дітей і власними силами установи. Вперше передбачено вимогу щодо організації харчування дітей з особливими дієтичними потребами на підставі медичної довідки", - пояснив Ляшко.

Він зазначив, що збереження здоров'я дітей є одним з найважливіших завдань держави.

Нагадаємо, нові норми та порядок організації харчування в школах були затверджені 24 березня.

Також РБК-Україна писало, що з 1 січня в Україні набув чинності оновлений Санітарний регламент і нові гігієнічні вимоги до шкільних харчоблоків. Передбачається, що українських школярів будуть годувати тільки здоровою їжею.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство питание школа детское питание
NEWS
Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату
Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату
DAILY
Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну